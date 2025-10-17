Balıkesir’de taraftar grubu harekete geçti

BALIKESİRSPOR'DA uzun süredir devam eden yönetim krizi ve belirsizliklere son vermek isteyen 10Kolikler taraftar grubu, resmi bir açıklamayla kulüp yönetimine aday olduklarını duyurdu. Yıllardır hem iç saha hem deplasman maçlarında Balıkesirspor'u destekleyen grup, "Artık sessiz kalmayacağız" diyerek mevcut tabloya tepki gösterdi. Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyor. Her gelen bir öncekini suçladı, yanlış transferler, menajer oyunları bitmedi. Bu şehrin topraklarından kazanç sağlayan iş insanları ve siyasiler sessiz kaldı. Şanlı Balıkesirspor, bataklığa sürüklenirken bizler artık bu oyundan bıktık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazartesi günü eğer güçlü bir aday çıkmazsa, grubun büyüklerinden Süleyman Aydın önderliğinde yönetim listesi oluşturularak adaylığın resmen açıklanacağı aktarıldı.