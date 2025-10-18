  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmirspor’da korkutan yangın

BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden İzmir futbolunun köklü kulüplerinden İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı. Lacivert-beyazlılar, Osman Kibar Tesisleri'ndeki malzeme odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürüldüğünü ancak odanın büyük hasar aldığını açıkladı. Açıklamada, "Sabah 8 sularında tesislerimizde çıkan yangından malzeme odası büyük hasar görmüştür. En büyük tesellimiz yaşanan elim olayda can kaybı veya yaralanma olmaması olup İzmirspor Kulübü olarak tüm camiamıza geçmiş olsun diyoruz" ifadeleri yer aldı.

