Milli Takım sıralamada 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.