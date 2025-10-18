Şahika’dan anlamlı rekor

SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, anlamlı bir rekora daha imza attı. Milli sporcu Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu kırdı. 10 gündür Kaş'ta çalışmalarını sürdüren ancak fırtına uyarısı nedeniyle planlı çalışma ve antrenman yapamayan Şahika Ercümen, 2 gün önce gerçekleştirdiği son dalışının ardından dün rekor denemesi için suya indi. Bu kez hem Cumhuriyet'in 102'nci yılı hem de Gazze'ye dikkat çekmek için yaptığı dalışında Şahika Ercümen rekorunu 107 metreye çıkarmayı denedi.

3 DAKİKA 21 SANİYEDE ULAŞTI

DÜNYA ve Türkiye sualtı sporları federasyonlarının uluslararası hakemleri gözetiminde, güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen rekor denemesi saat 10.00'da başladı. Ercümen saat 10.15'te dünya rekoru denemesine başladı. Suya kurulan asansör sistemi sayesinde saniyede 2 metre hızla 3 dakika 21 saniyede (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) 107 metre derinliğe ulaşan milli sporcu, daha sonra sistemden ayrılarak kol gücüyle su yüzeyine doğru çıkmaya başladı. Güvenlik dalgıçlarının eşlik ettiği Şahika Ercümen başarılı şekilde dalışını tamamlayıp, yüzeye çıktı. Şahika Ercümen'in rekoru hakemlerin incelemesinin ardından onaylandı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİM"

ŞAHİKA Ercümen, rekor sonrası 'Gazze nefes alsın' yazılı dövizle birlikte mutluluğunu paylaşarak, "Gazze'deki sürecin takipçisiyim. Çok şükür bir barış sürecine girildiğini görüyoruz. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze'ye nefes olmaya devam edeceğim. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.