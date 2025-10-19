Manisa Basket Bursa’da kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet alabilen Manisa Basket, dördüncü haftada Bursaspor'a konuk oldu. Dengede başlayan karşılaşmada Manisa Basket sık sık çizgiye giderek skoru önde götürdü, Bursaspor Judah Mintz ile farkın açılmasını önledi. İlk periyot 20-19 Manisa'nın üstünlüğü ile sona erdi. İlk çeyrekte olduğu gibi ikinci periyotta da takımlar 3 sayı bölgesinden isabet bulamadı, 8. dakikada Manisa 35-31 öndeyken yayın gerisinden Bursaspor 0/11, Manisa 0/4 ile top kullandı. Maçtaki ilk üçlük isabeti 18. dakikada Berk Can Akın'dan geldi. İlk yarıyı Manisa pota altındaki etkili oyunuyla 38-36 önde kapattı.

POTAYI GÖREMEDİLER

İKİNCİ yarıya ev sahibi Bursaspor çok etkili başladı. Hızlı hücumlar üreterek öne geçen yeşil-beyazlılar, savunmada Manisa Basket oyuncularına adeta çemberi göstermedi. Aradaki fark 10 sayıya kadar çıktıktan sonra Manisa maçtaki ilk üçlüğünü 9. dakikada Kristupas Zemaitis ile 12. denemede buldu. Son çeyreğe Bursaspor 62-47 önde girdi. Temponun düşmesiyle dördüncü çeyrekte fark bir ara 20'li sayıları buldu. Manisa Basket, karşılaşmayı 84-69 kaybederek dördüncü maçında üçüncü yenilgisini aldı.