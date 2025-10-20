Aslan tutulmuyor

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025- 26 sezonunda da tutulmuyor. Sarı-kırmızılılar, milli araya Beşiktaş beraberliği ile girerek teklerken Başakşehir galibiyeti ile yeniden moral buldu.

Ligde 9 maçta 8. galibiyetini alan Aslan namağlup unvanını da sürdürdü. Başakşehir galibiyetiyle birlikte Galatasaray, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 karşılaşmada 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılar, söz konusu tek beraberliğini geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı.

DEPLASMANDA 9 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de son 9 deplasman maçında da mağlup olmadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Samsun, Eyüp, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarından zaferle ayrılmıştı. Bu sezon da Gaziantep FK,

Kayseri, Eyüp, Alan- ya ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılar, deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu. Cim-Bom, bu sezon ilk kez bir dış saha maçında da gol yedi. Bu sezon Başakşehir maçından önce dış sahada 4 maça çıkan G.Saray, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde de hiç gol görmemişti.

LEROY SANE'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Galatasaray'da milli ara öncesi performansı tartışılan Leroy Sane, milli aradan harika döndü. Milli ara öncesi Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kalan Alman yıldız, ara sonrası ilk maçta Başakşehir ağlarına iki gol birden gönderdi. Milli arada çalışmalarını aksatmayan ve çalışmalarına devam eden Leroy Sane, hakkındaki eleştirileri de rafa kaldırdı. Teknik direktör Okan Buruk, Alman yıldız için maç sonunda "Patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu. Doğru paslara bu koşuları yaptığında doğrudan kaleye gidebiliyor. Bugün daha çok kaleye gitmeyi ve golü düşündüğü için 2 gol attı. Sane, milli takım arasında iyi çalıştı" açıklamasını yaptı.