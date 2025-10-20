Filede Ege derbisi Göz-Göz’ün

Voleybol Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk haftasını mağlubiyetle kapatan Ege ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe, dün ikinci hafta maçında Aydın'da karşı karşıya geldi. Maça ev sahib ihızlı başladı ve ilk bölümü 7-2 önde geçti. Ancak çabuk toparlanan Göz-Göz, farkı eritip öne geçti. Son bölümüne rahat girdiği seti 21-25 alan Göztepe setlerde öne geçti. İkinci set de benzer bir şekilde başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 6-3 geriden gelip 7-8 öne geçtikten sonra farkı açmaya başladı. Ancak bu kez Aydın ekibi geri döndü ve son bölüme 20-17 önde girdi. Göztepe, bu dakikadan sonra file önünde aldığı blok sayılarıyla tekrar üstünlüğü alıp seti 23-25 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete üst üste sayılarla giren konuk ekip 0-5'i buldu. Aydın BŞB'nin direncinin kırılmasıyla Göztepe farkı daha da açtı: 3-11. Moladan sonra toparlanan Aydın temsilcisi farkı eritse de skora ortak olamadı. Rakibinin yetişmesine izin vermeyen Göz-Göz, bu seti 19-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı. Göz-Göz bu sonuçla Sultanlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alırken, Aydın BŞB ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.