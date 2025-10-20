Göztepe’de seri sonu

Süper Lig'de Avrupa hedefinde namağlup ilerleyen Göztepe, dün Alanya deplasmanından ilk mağlubiyetini aldı: 1-0. Göztepe maça oldukça istekli başladı. 8. dakikada Cherni'nin Hagi'den sıyrılıp kaleyi gönderdiği top çerçeveyi bulmadı. 12'de kaleci Lis, Maestro'nun etkili şutunda gol izni vermedi. 27'de Göztepe gole çok yaklaştı. Bu dakikada ceza alanı içinde Janderson kafayla indirdiği topu kaleci Ertuğrul kontrol etmek isterken araya Juan girdi. Boş kaleye kaleyie göndermek isterken savunmada Ümit son anda yatarak topu kornere gönderdi. 30'da Efkan'ın sağdan kullandığı serbest atışta ön direkte Furkan kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul son anda kurtardı. 51'de sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan'ın pasında Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 68'de sol kanattan Hwang'ın ara pasında topu önünde bulan Ogundu'nun kaleci Lis ile karşı karşıya vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. 83'te Hagi'nin ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ümit Akdağ skoru belirledi: 1-0.

STOİLOV'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynanan Başakşehir karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'i Alanyaspor maçında zorunlu olarak değiştirdi. Stoilov, Alanyaspor müsabakasında İstanbul temsilcisinden farklı olarak Godoi'nin yerine Furkan Bayır'ı, Dennis'in yerine ise Efkan'ı sahaya sürdü.

SALEM BOUAJİLA KADRODA

Göztepe'nin sezon başında HJK Klubi 04'ten kadrosuna kiralık olarak kattığı 18 yaşındaki sağ kanatsantrafor oyuncusu Salem Bouajila 21 kişilik kadroda yer aldı. Sakatlıklar nedeniyle eli daralan Stoilov, U19 takımında oynayan Bouajila'ya sarıldı.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Göztepe taraftarı, Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükle birlikte kendilerine ayrılan tribünleri ağzına kadar dolduran sarı-kırmızılılar, marşlar ve bestelerle takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı. 90 dakika boyunca hiç susmayan 12. adam tezahüratlar yaparak Alanya'da şölen havası yarattı.