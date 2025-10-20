Trabzon’dan amansız takip

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını kanıtladı. Bordo-mavili ekip bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti. Deplasmanda Karagümrük, sahasında Kayseri galibiyetlerinin ardından Rize deplasmanından da 3 puanla dönen Trabzonspor, ligde üçte üç yaptı. Bordomavililer, son üç maçta topladığı 9 puanla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, son haftalarda hem oyun hem skor anlamında istikrar yakaladı. Geçen sezon son 11 maçta göreve gelen Fatih Tekke, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve iki yenilgi ile toplam 19 puan toplarken, bu sezon ise daha farklı bir grafik sergiledi. Tekke ile Trabzonspor bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 20 puanı hanesine yazdırdı.