Aslan’ın dersi Bodo

Süper Lig'de 25 puanla zirveye ambargo koyan Galatasaray, şimdi gözünü yarın oynayacağı Bodo-Glimt maçına çevirdi. Cim-Bom'un bu kritik maçta on birde rotasyona giderek Başakşehir maçından farklı bir dizilişle sahaya çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Singo'nun sakatlığı sürerken, bu bölgede yine forma Sallai'nin olacak. Başakşehir on birinden farklı olarak bu kez Kaan'ın yerine defansın ortasında Davinson, sol bekte ise Eren'in yerine ise Jakobs forma giyecek. Fizik gücü yüksek Norveç ekibine karşı orta sahayı da sağlama almak isteyen Buruk, Gabriel Sara'nın yerine Lemina ile oyuna başlayacak.

YILDIZLAR GARANTİ

Orta alanda Torreira, İlkay ve Barış'ın formaları ise garanti. Ancak bir önceki Liverpool maçında yedek soyunup hiç süre alamayan ve son lig maçında iki gol atan Leroy Sane, on bire göz kırpıyor. Ancak Okan Buruk, Leroy Sane ve Yunus ile ilgili son tercihini maç sabahı verecek. Forvette de Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'yi yeniden kulübeye çekecek olan başarılı çalıştırıcı, Victor Osimhen ile oyuna başlayacak.

OSİMHEN ON BİRE

Nijerya Milli Takımı ile büyük bir efor sarf eden ve fazla dinlenme fırsatı bulamadığı için Başakşehir deplasmanına kulübede başlayan Victor Osimhen, Mauro Icardi'den emanetini geri alıyor. Geçen sezonun gol kralı Osimhen, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

BERALDO KİRALIK GELİYOR

Galatasaray yönetimi, ocak ayında kadroyu güçlendirerek Avrupa'da söz sahibi olmak istiyor. Yönetim, Fransız devi PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Transfer komitesi tecrübeli teknik adama PSG forması giyen Brezilyalı stoper Beraldo'yu önerdi. Teknik ekibin onaylaması durumunda Cimbom, 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lucas Beraldo'yu ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

MAÇI MİCHAEL OLİVER YÖNETECEK

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. RAMS Park'ta oynanacak ve 19.45'te başlayacak maç Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Andrew Madley olacak. VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.