Göz-Göz salonda coştu

Mehmet Sepil'in başkanlığında olimpik sporlarda büyük atılım yapan Göztepe, yatırımlarının meyvesini almaya başlıyor. Sarı-kırmızılıların kadın voleybol, erkek basketbol ve hentbol takımları geçtiğimiz haftasonunu galibiyetle kapatmayı tamamladı. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepeli voleybolcular, Ege derbisinde Aydın BŞB'yi 3-0 yenerek bu sezon ilk kez güldü. Türkiye Basketbol Ligi'ndeki erkek basketbol takımı ise, bu sezon 6. maçtaki 5. galibiyetini TED Koleji karşısında unutulmaz bir maçla elde etti. Göz-Göz, son 7 dakikasına 77-60 geride girdiği maçta rakibini, Barnes'ın son saniye üçlüğüyle 87-86 mağlup ederek şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösterdi. Erkekler 1. Lig A Grubu'nda hentbol takımı ise deplasmanda Nilüfer Bld'yi 32-31'lik skorla yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 3 maçta 3 galibiyetle avarajla Beşiktaş'ın üstünde lider durumda bulunuyor.