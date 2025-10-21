Tire FK taraftarlarını üzdü

Nesine 3.Lig 4. Grup'ta, Play- Off mücadelesi veren Tire 2021 FK, Altay'a evinde kaybederek taraftarını üzdü. 79'da Atakan Akbulut'un penaltı gölüyle umutlanan sarı-kırmızılılar 90+5'te yedikleri golle sahadan boynu bükük ayrıldı. Teknik direktör Ufuk Uysal, "İlk yarının hakimi rakibimizdi ancak ikinci 45 dakikada dengeyi sağladık. Atakan Akbulut'un penaltı golüyle beraberliği de yakaladık. Tam 'maç berabere biter' diye düşünürken uzatmalarda yediğimiz sürpriz bir golle sahadan yenik ayrıldık. Bu maçı yol kazası olarak değerlendiriyoruz" dedi.