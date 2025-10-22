Bandırmalı kaleci idmanda vefat etti

Bandırma Sanayi Spor kalecisi 28 yaşındaki Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Bandırma Sanayi Spor takımıyla birlikte önceki gün akşam saatlerinde antrenman yapan kaleci Oğuzhan Kamacı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden takım arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kamacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamacı'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir Amatör Küme'de mücadele eden futbolcunun ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu.