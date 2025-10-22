  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Bucaspor 1928’de Ali Emir parladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan Bucaspor 1928'in genç oyuncuları bireysel olarak vitrine çıkmayı başardı. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında profesyonel yapıp A Takım'a çıkarttığı genç sağ kanat oyuncusu Ali Emir Pervanlar, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılında Fırtına'ya transfer olan Ali Emir, son iki sezondur A Takım da forma giyiyor. Ali Emir bu sezon takımın banko isimlerinden olurken 8 karşılaşmada 3 asist ve 1 gollük performans ortaya koydu. 2006 doğumlu Ali Emir Pervanlar'ı, Ay yıldızlı ekibin kurmayları ile Süper Lig ve 1. Lig'den çok sayıda kulübün oyuncu izleme komiteleri takip ediyor.

