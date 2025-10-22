F.Bahçe’de Ederson iddiası

Fenerbahçe'de sezonun en flaş transferlerinden biri olan Ederson hakkındaki kriz büyüyor. Sarı-lacivertlilerin büyük çaba harcayarak ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Brezilyalı kaleci, sakatlığının ardından bir türlü sahalara dönemedi. Samsunspor maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Ederson, milli ara sonrası da sahalara dönemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, milli aradan sonra geri döneceğini açıklamıştı ancak oyuncu Karagümrük maçında da yedek kulübesinde kaldı. Bu süreçte İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı nedeniyle kale, üçüncü kaleci Tarık Çetin'e emanet edildi.

OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Hakan Bilal Kutlualp "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bir kaleci aylık 1,1 milyon euro maaş alıyor! Bu sürdürülebilir değil" sözleriyle tartışmanın fitilini ateşlemişti. Sarı-lacivertli kulislerde, yönetimin ara transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde Ederson'un satışına sıcak bakabileceği iddia edildi.