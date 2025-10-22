Filede derbi günü

Sultanlar Ligi'nde bugün İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Göztepe, iki hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Aras Spor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki zorlu karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Göz- Göz ilk haftayı evinde Bursa Nilüfer karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle geçerken, Aydın BŞB deplasmanında 3-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. Aras ise Fenerbahçe'ye 3-1 yenilirken ikinci hafta Bursa Nilüfer'e 3-2 yenilerek ilk puanını almıştı. Öte yandan ligde bu sezon çıktığı 2 karşılaşmayı da kaybeden Aydın BŞB ise evinde Kuzey Boru Gençlik karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te start alacak.