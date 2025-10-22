Kenan Yıldız ödülünü aldı

İtalya Kültür Bakanlığı'nda düzenlenen 2025 Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri sahiplerini buldu. 'Akdeniz'in Oscar'ı' diye anılan ve Roma'da gerçekleşen törende milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yanı sıra Servet Yardımcı da ödül aldı. Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreni, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde; İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI), İtalyan Spor Basını Birliği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS Avrupa) himayelerinde İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

BİR ÖDÜL DE SERVET YARDIMCI'YA

Eski UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da görevde olduğu süre içerisindeki katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü. Futbolun sadece bir oyun olmadığını dile getiren Servet Yardımcı, "Futbol yalnızca bir oyun değil, saygı, disiplin ve takım çalışmasını birleştiren evrensel bir dil. Bu ödül, sadece kişisel bir başarı değil; futbola hizmet etme, kulüpleri, oyuncuları, hakemleri ve taraftarları destekleme yolculuğumuzun bir takdiridir" dedi.

MİLLİ YILDIZLAR RAKİP

Bu arada A Milli Takımımızın iki yıldızı Real Madrid'te forma giyen Arda Güler ile Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız bugün Şampiyonlar Ligi'nde rakip olacaklar. İki dev takımın Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadelesi saat 22.00'de başlayacak ve tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Bu maç öncesi Real'in 2 galibiyeti, Juventus'un ise 2 beraberliği bulunuyor.