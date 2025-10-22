KSK umut verdi

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'e 101-87'lik skorla mağlup olsa da mücadelesiyle takdir toplamayı başardı. Bu sonuçla birlikte yeşilkırmızılılar, sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

'İVMEDEN MEMNUNUZ'

Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Performanslarına değinen Beşok, "Son iki haftadır yükselen form grafiğimizin ve takım olarak yakaladığımız olumlu ivmenin sahaya yansımasından memnunuz. Özellikle maçın ilk yarısında yüksek yüzdeyle oynayarak oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Taraftarlarımızın coşkusunu ve enerjisini her an hissettik; onların desteği bize büyük bir güç veriyor. Ancak karşımızda hem Basketbol Süper Ligi'nin hem de Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri olan A. Efes gibi güçlü bir rakip vardı" diye konuştu.

'BİZİM İNANCIMIZ TAM'

Efes'in kadro genişliğine de vurgu yapan Beşok, "Rakibimizin rotasyon genişliği karşısında mücadelemiz belirli bir noktaya kadar sürdü. Azim, disiplin ve taraftar desteği geleceğe dair umut kaynağı oldu. Taraftarımızın gücüyle bu takımın sezon boyunca çok başarılı sonuçlara imza atacağına inancımız tam" diye konuştu.