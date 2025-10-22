Petkimspor zor deplasmanda

Basketbol Süper Ligi'nde İzmir derbisinde Karşıyaka'yı yendikten sonra üst üste 3 mağlubiyet alarak alt sıralara gerileyen Aliağa Petkimspor, Avrupa'da moral arıyor. FIBA Europe Cup C Grubu'nda sezona evinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan temsilcimiz, bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanına çıkacak. Kition Athletic Center'daki maç saat 19.00'da başlayacak. Grup liderliği mücadelesi veren Petkimspor, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. Rum ekibi ilk maçta CSM CSU Oradea'ya 89-75 yenilmişti. İzmir ekibi bu karşılaşmadan galibiyetle dönmesi durumunda gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Bu maçın ardından hafta sonu ligde evinde Mersin'i konuk edecek olan Aliağa, daha sonra Avrupa'da yine evinde CSM Oradea ile karşı karşıya gelecek.