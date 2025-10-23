52 yıllık hasret

1981-1982 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı İstanbul'da 10 maça çıkan İzmir temsilcisiTRENDYOL Süper Lig'de pazar günü lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, güçlü rakibi önünde zincir kırmak istiyor. Geçen hafta sonu Alanya karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Göz-Göz, İstanbul'da lider Aslan'ı devirerek hem rakibinin namağlup unvanına son vermek, hem de 52 yıllık hasretini bitirmek istiyor. Göz-Göz, güçlü renktaşına karşı deplasmanda son galibiyetini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti. O sezondan sonra yaklaşık 52 yıllık süreçte oynanan karşılaşmalarda İstanbul'da Galatasaray'a diş geçiremeyen Göztepe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 maçı da kaybetti. Galatasaray'la 1979-1980 sezonunda deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe bir daha puan alamadı.

SON 10 MAÇI KAYBETTİ

1981-1982 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı İstanbul'da 10 maça çıkan İzmir temsilcisi, kalesinde 24 gol görürken, fileleri sadece

7 kez sarsabildi. Geçen sezon da İstanbul'dan 2-1'lik skorla yenik ayrılan Göz-Göz, Galatasaray'a karşı özellikle gurbette şeytanın bacağını kırmak istiyor. Bu sezon deplasmanda 5 maçta 8 puan toplayan Göz-Göz, G.Saray ve Trabzon'un ardından en başarılı ekip olurken bu grafiğini pazar günü oynanacak olan kritik maçta da sürdürmek istiyor.

SABRA'NIN YETİŞMESİ ZOR

Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan ve son Alanya maçında forma giyemeyen İbrahim Sabra'nın Galatasaray maçına da yetişmesi zor gözüküyor. Bu arada milli arada Benin A Milli Takımı'na davet edilen Olaitan'ın sakat olmasına rağmen ülkesine gittiği iddia edildi. Alanya'da 76. dakikada oyuna giren Beninli oyuncunun pazar günü on birde şans bulması bekleniyor.