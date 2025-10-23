A Millilerimizi İzmir heyecanı sardı

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Kadın A Milli Takımı 3 yıl aradan sonra İzmir'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Uluslar Ligi'nde Play-Out mücadelesinde Kosova'yla eşleşen ay-yıldızlılar, rakibiyle ilk maçta cuma günü deplasmanda karşılaştıktan sonra 28 Ekim Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda rövanşa çıkacak. Türkiye-Kosova maçı salı günü saat 20.00'de başlayacak. Kadın millilerimiz İzmir'de son olarak yine Gürsel Aksel Stadı'nda 23 Şubat 2022'de 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda Sırbistan'la karşılaşmıştı.