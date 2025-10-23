Aliağa Petkim yaralı

Aliağa Petkim, FIBA Avrupa Kupası kapsamında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'ya Kitiın Athitiko Kentro'da konuk oldu. Rakibi karşısında direnç gösteremeyen İzmir ekibi sahadan 84-78 mağlup ayrıldı. İlk maçında Brasov'u yenen Petkimspor ikinci maçında yenilgiyle tanıştı.

Müsabakayı Marek Kükelcik, Ori Shalhavi ve Roko Hordov yönetti. Maçın ilk çeyreğinde, her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. İlk çeyrek 22-22 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Aliağa Petkimspor, üstünlüğü kuramadı. Farkı açan AEK Larnaca, skoru 39-36 haline getirdi. Üçüncü çeyrekte makas daha da açıldı. Bu çeyrek, 61-51'lik skorla misafir ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın dördüncü ve son çeyreğinde Aliağa Petkim, baskılı bir oyun kursa da bu çaba, aradaki farkı kapatmaya yetmedi. Maç, 84-78'lik AEK Larnaca'nın galibiyeti ile sonuçlandı. Aliağa Petkimspor, 3. hafta maçında 29 Ekim Çarşamba günü sahasında Romanya temsilcisi Oradea'yı ağırlayacak.