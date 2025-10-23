Anlaşma çok yakın

Türk futbolunda 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan futbol şubesini devraldıktan sonra yaptığı altyapı yatırımları ve yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Altınordu, Torbalı'da inşa ettiği tesislerinin satışı konusunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile el sıkışıyor. Ekim ayı başında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu İzmir'de Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelmişti. Ardından geçen süreçte iki taraf şartlar konusunda büyük ölçüde mutakabaka vardı. TFF'nin, önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında tesisin satın alınmasıyla ilgili süreci resmen başlatacağı ifade edildi. Tarafların arasındaki anlaşmanın 14-15 milyon Euro bandında olduğu ifade edildi.

KOMPLE BİR KAMP MERKEZİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2015'te aldığı 80 bin metrekare arazi üzerine kurulan tesis komple bir kamp merkezi olarak dikkat çekiyor. Tesiste 2'si nizami standartlarda çim olmak üzere toplam 8 adet futbol sahası, 191 yatak kapasiteli 4 adet bina, tribünler, futsal salonu, top tekniği geliştirme salonu, atletik beceri parkuru, kriyojenik oda, yüksek irtifa merkezi, şut eğitim sistemi, sporcu beden sağlığı merkezi, fitness salonu, biyomekanik adaptasyon ve güç merkezi, Altınordu müzesi, görsel eğitim salonu ve açık hava sineması yer alıyor. Tesiste daha önce TFF ile yapılan işbirlikleriyle U14 Milli Takımı kampı, U16 Ege Kupası, Gelişim Lig'lerinin finalleri, antrenör ve hakem seminerleri organize edildi.

MURAT DİZDAR'IN YENİ ADRESİ GALATASARAY

Uzun yıllar Altınordu altyapısının başında bulunan ve akademinin oluşmasındaki en büyük mimarlardan olan Murat Dizdar, Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada akademi direktörlüğü için Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce Bucaspor, Trabzonspor ve Sivasspor'da da altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Murat Dizdar, son olarak Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevini yürüttü.