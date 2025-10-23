  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aydın BŞB'den ilk galibiyet

Ege temsilcisi, Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Kuzey Boru'yu mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ne bu sezon istediği gibi başlayamayan Ege temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3. haftada galibiyetle tanıştı. İlk hafta Galatasaray deplasmanında, ikinci hafta da evinde Göztepe'ye karşı 3-0'lık skorlarla boyun eğen Aydın BŞB, ilk 2 haftada kendisi gibi galibiyet ya da puanla tanışamayan Kuzey Boru Gençlik'i evinde 3-1 mağlup etti. İlk sete iyi başlayarak 15-7'lik skoru yakalayan Ege ekibi, rakibinin yetişmesini engelleyemese de son bölümde üstünlüğü vermedi ve 25-23 ile öne geçti. İkinci seti baştan sona üstün götüren Kuzey Boru karşısında Aydın 22-22'lik eşitliği sağladı ancak sonunu getiremedi ve 22-25'lik skorla maça denge geldi. Büyük heyecana sahne olan üçüncü sete geride başlayan Aydın BŞB, yakaladığı 5-1'lik seriyle öne geçti: 11-9. Bu dakikadan sonra üstünlüğü elden bırakmayan Ege ekibi 25-22 ile durumu 2-1 yaptı. Dengeli başlayan dördüncü set de benzer bir şekilde ilerledi. Son bölüme önde giren Aydın'ın Sultanları bu seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.

