Aydın BŞB’den ilk galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ne bu sezon istediği gibi başlayamayan Ege temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3. haftada galibiyetle tanıştı. İlk hafta Galatasaray deplasmanında, ikinci hafta da evinde Göztepe'ye karşı 3-0'lık skorlarla boyun eğen Aydın BŞB, ilk 2 haftada kendisi gibi galibiyet ya da puanla tanışamayan Kuzey Boru Gençlik'i evinde 3-1 mağlup etti. İlk sete iyi başlayarak 15-7'lik skoru yakalayan Ege ekibi, rakibinin yetişmesini engelleyemese de son bölümde üstünlüğü vermedi ve 25-23 ile öne geçti. İkinci seti baştan sona üstün götüren Kuzey Boru karşısında Aydın 22-22'lik eşitliği sağladı ancak sonunu getiremedi ve 22-25'lik skorla maça denge geldi. Büyük heyecana sahne olan üçüncü sete geride başlayan Aydın BŞB, yakaladığı 5-1'lik seriyle öne geçti: 11-9. Bu dakikadan sonra üstünlüğü elden bırakmayan Ege ekibi 25-22 ile durumu 2-1 yaptı. Dengeli başlayan dördüncü set de benzer bir şekilde ilerledi. Son bölüme önde giren Aydın'ın Sultanları bu seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.