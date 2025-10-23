Bodrum FK’nın stadı büyüyor

Trendyol 1. Lig'de ilk 10 hafta itibariyle zirveye kurulan Sipay Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadı'nın kapasitesinin artırılması ve yeni spor tesisine kavuşma yolunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Aşkın Demir ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Demir ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Bodrum İlçe Stadyumu ve Bodrum'da planlanan spor tesisi yatırımları hakkında istişarelerde bulunuldu. Özellikle Bodrum İlçe Stadyumu'nun önümüzdeki yıl için planlanan büyütme projesi gündeme geldi. Toplatıda ayrıca kulübe yeni bir tesis yapımı konusu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.