Fiİle derbisi Aras’ın

Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Göztepe, derbide Aras Spor'a 3-0 mağlup oldu. Tam 20 yıl aradan sonra İzmir takımları Sultanlar Ligi'nde kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen bu dev derbide voleybolseverler İzmir Atatürk Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurdu.

GÖZ-GÖZ, HAVLU ATTI

Mücadeleye hızlı ve tempolu başlayan Aras Kargo, skor üstünlüğünü eline alarak Ana Karina'nın skorer performansıyla ilk seti 19-25 kazandı. İkinci sette farkı açan Aras Kargo, etkili servisleri ve blok performansıyla rakibine geçit vermedi ve 15-25'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de rahat bir oyun ortaya koyan Aras Kargo Spor Kulübü, aynı skorla (15-25) seti ve maçı kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Suphi Doğancı'nın öğrencileri sezonun ilk galibiyetini alırken, Papara Göztepe ikinci mağlubiyetini yaşadı. Göztepe, gelecek hafta Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aras Kargo ise güçlü rakibi Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak.