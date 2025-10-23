  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe maçında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

AA

Giriş Tarihi:

Süper Lig’de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA