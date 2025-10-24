Kaf-Kaf’a yeni müjde

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, sezon öncesi ağustos ayında kadrosuna kattığı eski efsane basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'nin lisansını çıkardı. Ligde 4 haftayı geride bırakan yeşilkırmızılılar, genç Naumoski'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Basketbol Federasyonu'ndan onay aldı. Ülkemizde 1990'lı ve 2000'li yılların başında Anadolu Efes ve Ülkerspor'da oynayan Petar Naumoski, o dönem Türk vatandaşlığına geçerek Polat Namık adını almıştı.

BABASI GİBİ 7 NUMARA

Petar Naumoski'nin 22 yaşında, 2.03 boyundaki kısa forvet oğlu Mihail Naumoski, Basketbol Federasyonu'nun onay vermesiyle yerli statüsünde oynayacak. Yeşil-kırmızılıların kadrosunda Mihail Naumoski'yle birlikte toplam 8 yabancı oyuncu bulunuyordu. Geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maça çıkan genç Naumoski, kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Naumoski, Karşıyaka'da babasıyla özdeşleşen ünlü 7 numaralı formayı giyecek.