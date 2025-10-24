Kartal idare etti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş, erteleme maçında Konya'yı deplasmanda 2-0 yenerek nefes aldı. Ancak siyahbeyazlıların, Konya karşısında ortaya koyduğu futbol yine tatmin etmedi. Puanını 16'ya çıkaran Kartal, zirvede yer alan Galatasaray ile farkı 9'a indirirken, teknik direktör Sergen Yalçın oynanan oyunu yine eleştirdi.

"BEN HAYAL SATMAM"

Bir önceki hafta sonu alınan G.Birliği yenilgisinin büyük takım performansı olmadığını ifade eden Yalçın, "4 gün sonra kazanıp moral kazanmak güzeldi"

açıklamasında bulundu. Sağlıklı bir periyot sergilemediklerini ve zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yalçın, "Ben çok hayal satan bir teknik direktör değilim. Gerçekleri konuşan bir teknik direktörüm. Kesinlikle performansımız büyük takım performansı değil. Bunların farkındayız. Ne kadar yarışabiliriz? Nereye kadar yarışabiliriz. Bunu zaman gösterecek. Yani şu anda benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok da doğru olmaz. Zannetmeyin ki biz hiçbir şeyi görmüyoruz. Biz her şeyi görüyoruz ama her şeyin de bir zamanı var" diye konuştu.