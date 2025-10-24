Mehmet Topal Cluj’a doğru

Romanya Ligi'nde son olarak Petrolul Ploiesti'yi çalıştıran Mehmet Topal için flaş bir gelişme yaşandı. Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine şu anda boşta olan 39 yaşındaki genç teknik adam Mehmet Topal'ı aldı. Kısa bir süre önce Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, listesine aldığı teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu. Romanya temsilcisi, genç teknik adamı liste başına yerleştirirken, gelecek yanıta göre resmi temaslara bir an önce başlamak istiyor. Cluj, Romanya'da 13 maç sonunda 13 puanla 11. sırada bulunuyor.