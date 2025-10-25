Aydınspor’da Öztürk’ün takıma güveni tam

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta yer alan Aydınspor, 3'üncü hafta mücadelesinde Akhisar 45 ile yarın karşı karşıya geleceği maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Mehmet Öztürk, takımda eksik oyuncu olmadığını vurgularken, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Öztürk, "Karşımızdaki takımların bütçeleri çok büyük. Bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Kesinlikle hiçbir şekilde maçlara teslim olunarak çıkılmayacak. En iyi sonucu almak için çıkacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Mutlaka bundan sonra oynadığımız her maç bir öncekinden daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.