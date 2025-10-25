Çılgın Türkler

Avrupa kupalarında hafta içi oynanan maçlarda Türk rüzgarı esti. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk takımları 3'te 3 yaparak çıkışlarını sürdürdü. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 mağlup ederek açılışı yaptı. İlk hafta mücadelesinde deplasmanda Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla son iki maçında önce Liverpool'u 1-0, ardından da Bodo/ Glimt'i 3-1 yenerek ikide iki yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde şahlandı. Sarı-kırmızılılar, haftayı 6 puanla 14. sırada kapattı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduktan sonra önce Nice'i 2-1, son olarak da Stuttgart'ı 1-0 yenerek ikide iki yaptı.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Sarı-lacivertlilerde puanını 6'ya yükselterek haftayı 14. sırada tamamladı. Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise Legia Varşova'nın (1-0) ardından Dinamo Kiev'i (3-0)mağlup ederek, lig aşamasındaki iki maçını da kazandı. Kırmızı-beyazlılar, iki hafta sonunda 6 puanla 5. sırada yerini aldı. Üç ekip de lig aşamasında hedefi ilk 8 olarak belirledi. Avrupa'da gelecek maçlarda Galatasaray 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe, deplasmanda 6 Kasım Perşembe günü Viktoria Plzen ile kapışacak. Samsunspor ise 6 Kasım Perşembe günü Hamrun'u konuk edecek.