Fener’in zaferi konuşuldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Stuttgart'ı da 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe 3. hafta sonunda 6 puana ulaştı. Bu mücadele Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Haberler ve dikkat çeken detaylar şöyle; Bild: Acı! VfB, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. "VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'nde sendeledi ve "İstanbul Cehennemi"nde cesaretini kaybetti. Uzatma dakikalarında VfB forveti Deniz Undav ile Fenerbahçe'den İsmail Yüksek arasında sözlü tartışma çıktı. Sonuç: oyuncuların müdahalesiyle grup kavgası.", Kicker: "VfB İstanbul'daki yenilgiyle boğuşuyor. VfB Stuttgart, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledi ancak gol atmayı başaramadı." Sportschau: VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'ndeki ikinci yenilgisini aldı. Şvabyalılar, Fenerbahçe İstanbul karşısında hücum potansiyeli düşüktü ve müsabaka, birkaç penaltı pozisyonu nedeniyle kaotik bir hal aldı. "