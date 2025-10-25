Potada Ege derbisi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri Manisa Basket ile Merkezefendi Belediyesi Basket bugün bölge derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. İki ekipte kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Manisa ekibi ligde bu sezon ilk 4 haftada 1 galibiyet aldı. Manisa temsilcisi, evindeki iki maçta da mağlup olurken, sadece deplasmanda bir galibiyet aldı.

İLKLERİN PEŞİNDELER

Manisa Basket, Büyükçekmece'yi yenerken, sırasıyla Mersinspor, Erokspor ve Bursaspor'a mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, derbiyi kazanarak evindeki ilk galibiyeti almak istiyor. Evindeki 2 maçı kazanmayı başaran Denizli temsilcisi Merkezefendi Basket ise deplasmandaki 2 maçı kaybetti. Mavi-yeşilliler, Bursaspor ve Trabzonspor'u yenerken, Karşıyaka ile Efes'e mağlup oldu. Merkezefendi, derbiyi kazanarak deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor.