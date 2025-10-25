Voleybolda Egeliler parkeye çıkıyor

KadınlaR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Ege temsilcileri birbirinden kritik maçlarda mutlak galibiyet için parkeye çıkacak. Bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, İstanbul'da Eczacıbaşı deplasmanında terleyecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Altınordu saat 14.30'da Vakıfbank'la deplasmanda karşılaşacak. Üç galibiyetle zirve takibindeki Bodrum Bld. Bodrumspor saat 16.00'da İBB Spor'u ağırlayacak. Yine aynı saatte Manisa BŞB sahasında Havran Bld.'yi konuk edecek.