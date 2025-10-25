  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Voleybolda Egeliler parkeye çıkıyor

Voleybolda Egeliler parkeye çıkıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Voleybolda Egeliler parkeye çıkıyor

KadınlaR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Ege temsilcileri birbirinden kritik maçlarda mutlak galibiyet için parkeye çıkacak. Bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, İstanbul'da Eczacıbaşı deplasmanında terleyecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Altınordu saat 14.30'da Vakıfbank'la deplasmanda karşılaşacak. Üç galibiyetle zirve takibindeki Bodrum Bld. Bodrumspor saat 16.00'da İBB Spor'u ağırlayacak. Yine aynı saatte Manisa BŞB sahasında Havran Bld.'yi konuk edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA