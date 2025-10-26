Bodrum FK kritik virajda

Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Esenler Erokspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Bodrum Futbol Kulübü bugün evinde önemli rakiplerinden Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, istikrarı koruyacaklarını dile getirirken, haftayı galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi. Eşer, "Geçen hafta ligin ikincisine karşı deplasmanda berabere kaldık. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Oradan yenilmeden dönmek önemliydi ama biz 1 puana sevinmedik. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Lig uzun maraton, bu tür maçlarda puanla dönmek önemli oluyor. Şimdi Iğdır FK maçımız var, ligin güçlü takımlarından. Taraftarımızın desteği çok önemli çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz" dedi.