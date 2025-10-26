Ege derbisinde kazanan Manisa

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, dün başladı. Ligin Ege temsilcilerinden Glint Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.

SMITH TAKIMINI TAŞIDI

Başa baş giden maçta dördüncü çeyrekte çok etkili hücum eden ev sahibi ekip, Scoochie Smith'in önderliğinde 88-79 kazandı. Bu sonuçla Glint Manisa Basket, ligdeki beşinci maçında ikinci kez sahadan galip ayrıldı ve iki haftadır süren galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Manisa temsilcisi, gelecek hafta zorlu Anadolu Efes deplasmanında sahne alacak. Ligdeki beşinci maçında üçüncü yenilgisini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise evinde Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

GRIFFIN VE WANWİJN YETMEDİ

Manisa Basket'te Scoochie Smith 24 sayı, 5 ribaund, 6 asistle karşılaşmanın yıldızı olurken, Isaiah Mobley 14 sayı, 4 ribaund; Yiğit Onan da 13 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile oynadı. Merkezefendi Basket'e ise Sam Griffin ve Hans Wanwijn'in 16'şar sayısı yetmedi.