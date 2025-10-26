Muğla kayıp

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Muğlaspor, konuk olduğu Adana 01 FK'ya 2-1 yenildi. 1'de Adana 01 FK'da Ahmet Eren'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde Yusuf kafayla golü attı: 1-0. 35'te Adana 01 FK'nın defans arkasına attığı uzun topta Yusuf Can, ceza sahası içinde kaleci tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. 36'da topun başına gelen Okan penaltıyı gole çevirdi: 2-0. 90'da Muğlaspor'da Fatih'in ceza yayından düzgün vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1. Muğla maçı 2-1 kaybetti.