Salonda şölen

Ege ekipleri, bugün basketbol ve voleybol branşlarında önemli karşılaşmalara çıkacak. Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki ikinci sezonunda ilk galibiyetini hafta içi İzmir derbisinde Göztepe karşısında alan Aras Spor saat 17.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda THY'yi konuk edecek. Mücadele ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Sultanlar Ligi'ne seneler sonra dönerek ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Göztepe Kuzeyboru'yla deplasmanda rakip olacak. Aksaray Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde yine 1 galibiyeti bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor saat 14.00'te İlbank'la dış sahada karşılaşacak. Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde ise Arkas Spor, saat 17.00'de Türşad ile deplasmanda karşılaşacak.

POTADA ZOR SINAVLAR VAR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladıktan sonra son 3 maçını üst üste kaybeden Aliağa Petkimspor, kötü seriye evinde Mersin Spor önünde son vermeye çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Mersin Spor'un ligde 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Petkimspor hafta içinde FIBA Europe Cup C Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesmi deplasmanında Petrolina AEK Larnaca'ya 84-78 yenilmişti. Karşıyaka ise G.Saray'la deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da start alacak. Ligde 4 haftada 1 galibiyeti bulunan yeşil-kırmızılı ekip, son iki maçta EuroLeague temsilcisi güçlü rakipleri Fenerbahçe ve A.Efes'e art arda yenilmekten kurtulamadı. G.Saray'ın ise ligde 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Geçen hafta kadrosuna B.Hersekli guard Nemanja Gordic'i katan KSK, hafta içinde de sezon başında transfer ettiği forvet Mihail Naumoski'ye Türk statüsünde lisans çıkarmıştı