Göz-Göz Tie-Break’te yıkıldı

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Göztepe, 2-0 geriye düştüğü Kuzeyboru deplasmanında setleri 2-2'ye getirmesine rağmen, tie-break setini kaybederek mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk 2 setini 25-20 ve 25-21'lik sonuçlarla kaybeden Göz-Göz, 3. seti 25-16, 4. seti de 25-20 aldı. Çekişmeli geçen karar setini 15-12 kaybeden Göz-Göz maçtan 3-2 yenik ayrılarak 1 puanla yetindi. Göztepe'nin ABD'li oyuncusu Sherridan Atkinson 23 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Göz- Göz'ün bir diğer yabancısı Lana Scuka da 22 sayı ve 29 manşetle verimli bir karşılaşma geçirdi. 2 ağır diz sakatlığı sonrası bu sezon lige dönen İlayda Uçak da mücadeleyi 11 sayıyla kapattı.