İzmir derbisi nefes kesti! Altay son anda puanı kurtardı! Karşıyaka koltuğu korudu

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Altay ile Karşıyaka, İzmir derbisinde yenişemedi: 1-1. ki takımın da temkinli başladığı maçın ilk yarısında takımlar pozisyona girmekte zorlandı. 14. dakikada orta alanda topu alan Oktay Özdede'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut üstten dışarıya çıktı. 29'da Altay'dan Özgür'ün ortasında Yunus'un arka direkte müsait pozisyondaki kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 45+1'de gelişen Karşıyaka atağında sol kanattan gelen pası kontrol eden Yasin ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Galip Mendeş gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. 47. dakikada Erhan'ın sağdan ortası nda arka direkte Erol boş pozisyonda kafayla vurdu ancak top yandan dışarı gitti. 59. dakikada Karşıyaka golü buldu.
YASİN SAHNEYE ÇIKTI
Sol kanattan çizgiye kadar inen Mücahit'in yerden ortasında altı pasın önünde Yasin'in sert şutu filelere gitti: 0-1. 69'da ani gelişen Altay atağında sağ kanattan Onur Efe'nin yerden ortasına altı pasta Murat Uluç kayarak dokunmak istedi ancak başarılı olamadı. 75'te ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasin'in sert şutu direğin dibinden dışarıya çıktı. 82'de ceza sahası içinde topla buluşan Erhan'ın sert şutu yan ağlarda kaldı. 88'de kaleyi cepheden gören bir serbest vuruş kazanan Altay'da, Özgür'ün pasında Onur Efe'nin yerden sert şutu köşeden ağlara gitti: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve derbi 1-1 sona erdi.
İKİ HOCA DA 'İSTİKRAR' DEDİ
Kritik İzmir derbisinde 2 takımın hocası da geçen hafta sahaya çıkardıkları 11'leri bozmadı. Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımın deneyimli ismi Murat Uluç'u yedek bekletti. Karşıyaka'nın hocası Burhanettin Basatemür de sakatlığını atlatan takımın önemli oyuncusu Onur İnan'ı yedek kulübesinde oturttu.
ALSANCAK'TA GÖRSEL ŞÖLEN
ALTAY taraftarı, bu sezonki en yüksek doluluk oranını Karşıyaka ile oynanan İzmir derbisinde yakaladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın maraton ve kapalı tribünündeki koltuklarının tamamına yakını doldu. Siyah-beyazlı futbolseverler hazırladıkları pankartlarla derbide görsel şölen yaşattı. Karşıyakalı futbolseverler de kendilerine ayrılan kale arkası tribündeki 650 kişilik koltuğun tamamını doldurdu ve takımına 90 dakika destek verdi