Kaf-Kaf diş geçiremedi

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk 4 haftada 1 galibiyet alarak alt sıralarda kalan Karşıyaka, 5. haftada Galatasaray'a konuk oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Kaf-Kaf 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla maçta kaldı. Bu çeyrek 26-21 bitti. İkinci periyotta KSK, Palmer ve Meeks'i durdurmakta zorlandı. Devreye ev sahibi ekip 51-43 önde girdi.

FARKI ENGELLEYEMEDİ

ÜÇÜNCÜ çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray, Cummings'in önderliğinde 8-0'lık seriyle farkı çift haneli sayılara taşıdı: 59-43. Moladan sonra toparlanan Kaf-Kaf, Michale Moore ile etkili oldu ve farkı 6 sayıya kadar indirdi: 64-58. Ancak son 4 dakikaya girilirken KSK oyundan düştü. Rakibin hızlı hücumlardan bulduğu sayılar ve 11-0'lık serisiyle bu çeyrek 79-60 sona erdi. Dördüncü çeyrekte farkın da açılmasıyla tempo düştü. İki takımın da genç oyuncularına şans verdiği son bölümde fark daha fazla açılmadı ve karşılaşma 103-83 sona erdi. Bu sonuçla 5 maç sonunda 1 galibiyette kalan Karşıyaka, düşme hattından çıkamadı. Galatasaray ise 3. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi.