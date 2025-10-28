Buruk 100’leri güldürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Aslan en iyi lig başlangıcı rekorunu geliştirirken, teknik direktör Okan Buruk da önemli bir başarıyı daha kazandı. 2022 yılında takımın başına geçen Buruk, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 120. maçına çıktı ve 100. galibiyetini elde etti. Başarılı teknik adam geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı. 52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er de Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazandı. 120. maçta 100. galibiyetin çok önemli ve değerli olduğunu ifade eden Buruk, "Bunu da Lucas Torreira ve kalp krizi geçiren babasına armağan ediyorum. Benden başlayan, futbolcularımın, başkanımızın ve yönetimin olduğu bir ekip var. En büyük destek hep taraftarlardan. Beraber bir yola çıktık. Ben burada büyüdüm, hayatım Galatasaray'da geçti. Şimdi teknik adam olarak insanları mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.