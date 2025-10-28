Fenerbahçe doludizgin

TRENDYOL Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 12. dakikada Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı. 21. dakikada Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi. Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. 50. dakikada Lungoyi'nin soldan şutunda Ederson geçit vermedi.

EN-NESYRI BAŞLADI, TALISCA BİTİRDİ

53. dakikada Bayo'nun önünde kalan topa gelişine şutunda Ederson yine başarılı oldu. 57. dakikada Nene'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Asensio'nun şutunu kaleci Burak çeldi. 66. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Oğuz'un aşırtma vuruşunda Rodrigues meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı. 81. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, şık bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3. 86. dakikada Talisca'ya sert müdahalesi sonrası Abena direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 88. dakikada Talisca, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan şutunda skoru belirledi: 0-4.

AVRUPA'DA KAZANAN KADROYU BOZMADI

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında kadroda değişime gitmedi. Genç çalıştırıcı, deplasmanda Gaziantep FK karşısında, Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında galibiyet alan ilk 11'i korudu. Tedesco, kalede Ederson'u, savunmada ise Semedo, Brown, Skriniar ve Oosterwolde'yi; orta alanda İsmail ve Alvarez'i; kanatlarda Kerem ile Nene'yi ve forvette ise En-Nesyri'ye görev verdi

EN-NESYRİ HASRET BİTİRDİ

FENERBAHÇE forması giyen forvet Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki 4 maçlık gol hasretine yaptığı dubleyle son verdi. Faslı futbolcu, Gaziantep FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, 21. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. En-Nesyri, son olarak 17 Eylül'deki Alanyaspor maçında gol sevinci yaşamış; Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Karagümrük maçlarını ise boş geçmişti.

DEPLASMANDA ZİNCİR KIRDI

BU sezon geride kalan süreçte aldığı toplam 5 galibiyetin yalnızca birini deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek alan sarı-lacivertliler, zinciri kırdı. Gurbette oynadığı son iki maçında Kasımpaşa ve Samsunspor karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep karşısında aldığı 3 puanla deplasman karnesini düzeltti