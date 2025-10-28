Futbolda bahis skandalı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis oynadığını tespit ettiklerini belirtti. TFF başkanı, "Türk futbolunda yeni miladı başlatıyoruz. Bu sadece kendi başımıza yapacağımız bir iş değil. Tüm futbol ailesiyle beraber bu işte mücadele edersek Türk futbolunu temiz yarınlara taşırız. Bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşma, ahlaksızlığın boyutunu yıllarca tartıştık. Biz de kurumlarla beraber önce federasyon olarak kendimizden başlayarak yola çıktık" dedi.

BOMBA ETKİSİ YARATTI

Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bugün sizlere Türk futbolunun, ahlaklı düzeni sağlamak için gerçekten değişime ihtiyacı olduğu bazı doneler vereceğim. Temiz ve ahlaklı Türk futboluna, yaptığımız çalışmalar neticesinde futbolun hem göz bebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden almış olduğumuz veriler ve profesyonel arkadaşlarımızın çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin, 371'nin bahis hesabı olduğu, bahis hesabı olanlara kötü gözle bakmayalım. Maç izlemek için de abone olabiliyorlar" dedi. Hacıosmanoğlu, "Bahis hesabı olan 371 hakem arkadaşımızın içinden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı; Üst Klasman hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Biz bugünden itibaren başlayıp, disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp, kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip, bizim talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar" dedi.

SADECE HAKEMLER YOK

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "6222 sayılı yasaya göre de 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süre içerisinde bu saydığım rakamlar o sürenin içine giren rakamlar" dedi. Soruşturma kapsamında sadece hakemlerin değil, kulüp başkanları, masörler, futbolcular ve teknik adamların da olduğu iddia edildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere profesyonel kulüpler Hacıosmanoğlu'na destek vererek söz konusu hakemlerin hangi maçlara görev alıp, bahis oynadığının açıklanmasını istedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının süren soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla, MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

OTYAKMAZ: HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANACAK

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bahis skandalına karışan hakemlerin isimlerinin yakın zamanda açıklanacağını ifade etti. Ayrıca skandalın ardından "Yabancı hakem dönemi mi geliyor?" soruları da yeniden gündeme geldi. Ancak TFF kanadı, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız" değerlendirmesi yaptı. MHK'nin yeni planlamasına göre, geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. MHK'nin 1. ve 2. Lig'de tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek.