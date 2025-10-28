Karşıyaka isyan bayrağını çekti! Hakeme ağır sözler

'EMEĞE GÖLGE DÜŞTÜ'

Paylaşımda, "Verdiği hatalı kararlar, pozisyonlara olan tutarsız yaklaşımı ve oyunun dengesini bozacak nitelikteki tutumları, emeğimize gölge düşürmüştür. Karşıyaka olarak; futbolun adalet, tarafsızlık ve saygı ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini beklemek en doğal hakkımızdır.