Tolga Özbek’ten bronz madalya

SIRBİSTAN'IN Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolga Özbek, Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek bronz madalya kazandı. Tolga Özbek şampiyonada Kazakistanlı Merey Bazarbayev'i 11-6, Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev'i 6-4 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.