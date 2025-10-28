Yalçın, sabır ve destek istedi

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların yanına gitti. Bitiş düdüğüyle birlikte tepkiler artınca, 52 yaşındaki teknik adam soyunma odasından gelerek taraftarlarla görüştü. Yalçın, "Biz böyle gitmesini istemiyoruz ama oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Kolay bir sezon yok. Lütfen sabırlı olun ve destek verin. İnşallah F.Bahçe maçında sizin istediğiniz olur" dedi.