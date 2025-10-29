Alperen’den 21 sayı!

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 137-109 yendi. Nets karşısında ilk çeyrekte çift hane fark yakalayan Rockets, 30 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik perfor

performans sergilediği maçta sezonun ilk galibiyetini elde etti. Rockets'ta 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Tari Eason en skorer isim olurken, Kevin Durant 19 sayı, 6 ribaunt, Reed Sheppard 15 sayı, 8 asistle oynadı. Terance Mann'ın 21 sayı attığı Nets'te Day'Ron Sharpe 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.