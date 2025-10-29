Altay çıkışa geçti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir derbisinde ezeli rakibi lider Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek'in göreve gelmesiyle puanları toplamaya başladı. Altay'da göreve 3'üncü hafta sonunda başlayan Yusuf Şimşek, takımıyla çıktığı 5 karşılaşmada 5 puan topladı.

Bu süreçte siyah-beyazlılar Eskişehirspor ve Soke 1970 SK'ya yenilirken, Bornova 1877 ve Karşıyaka ile berabere kalıp deplasmanda Tire 2021 FK'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Toplam 6 puana ulaşan İzmir ekibi genç kadrosuyla düşme hattından çıktı. Altay bu hafta Kütahyaspor deplasmanında mücadele edecek.